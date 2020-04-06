ماذا تريد كتلة "سائرون" من المكلف مقابل منحه الثقة



ابدت كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استعدادها لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي حال استيفائها لشروطها.



وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي في تصريح صحفي :" ان موقف ائتلاف سائرون ثابت مع نقاط أساسية مقابل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي"، مبينا :" ان اهم النقاط هي ان تكون الكابينة الوزارية التي سيقدمها الزرفي الى البرلمان من المستقلين".



وأضاف :" ان النقطة الاساسية الثانية هي ان يتعهد المكلف عدنان الزرفي بتنفيذ الملفات التي عرضها في المنهج الوزاري خلال فترة تولي رئاسة الحكومة المقبلة".



وتابع المسعودي :" ان النقطة المهمة لسائرون مقابل منح الثقة لحكومة الزرفي ، هي توفر توافقات ايجابية من القوى السياسية من اجل تشكيل حكومته".



ف.أ