تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.



وقالت الوزارة في بيان، إن "الحالات المشخصة لثلاث نساء يبلغن من العمر 20 و24 و28 عاماً جميعهن تلامسن مع مصاب سابق، ومن سكنة قضاء جمجال".



وارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 236 حالة، منها 87 حالة شفاء، فضلاً عن 3 وفيات، فيما سجلت السليمانية وحدها 115 حالة تماثلت 62 منها للشفاء.