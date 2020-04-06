التربية: ندرس مقترحات بشأن العام الدراسي للصفوف غير المنتهية

نفت وزارة التربية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إصدار الوزارة عدد من القرارات المتعلقة بمصير العام الدراسي الحالي 2019-2020 للصفوف غير المنتهية.

وقال بيان للوزارة، إن "ما تم تسريبه على انها حزمة قرارات تتعلق بمصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماعات هيئة الراي ولم تحصل على الموافقة لاعتمادها.



وأضاف "إذ تنفي وزارة التربية هذه التسريبات تؤكد بانها غير مسؤولة عما ينشر خارج موقعها الرسمي، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الخبر واعتماده من موقعنا الرسمي، وذلك لان المساهمة في نشر مثل هذه الاخبار قد يؤثر على ابنائنا الطلبة ويساهم في تشتيت افكارهم خاصة في ظل ما يعيشونه الان من ظروف استثنائية.