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الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 نيسان 2020 10:22 ص

القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة منذ بدايته

بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض عن ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة منذ بدايته.

وذكر بيان للقيادة، أنه منذ يوم ١٧ آذار ولغاية الخامس من نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيما حجزت ٨٠٥ عجلات ودراجات نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٦٢٦٠ غرامة.

وأكدت القيادة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتدعو الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون، كما اكدت على التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول.

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