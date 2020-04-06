تسجيل ٨٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق والعدد يرتفع إلى 961 إصابة

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٨٣ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وتوزيعها كالتالي:-
- بغداد/ كرخ ٢
- بغداد/ رصافة ٢١
- مدينة الطب ٤
-البصرة ١٠
- النجف ٦
- السليمانية ١
- أربيل ١٨
- ديالى ٥
- المثنى ٦
- بابل ١
- كربلاء: ٤
- كركوك ٤
- ذي قار ١
- الوفيات: ٥ (حالتان في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)
- تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف ٥
- الرصافة ٢
- كربلاء ٨
- بصرة ٢
- ديالى ١
- مثنى١
- بابل ١
- مجموع الإصابات ٩٦١
- مجموع الوفيات ٦١
- مجموع حالات الشفاء ٢٧٩