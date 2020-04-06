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الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 نيسان 2020 10:18 ص

تسجيل ٨٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق والعدد يرتفع إلى 961 إصابة

كورونا-العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٨٣ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

 وتوزيعها كالتالي:-

- بغداد/ كرخ ٢
- بغداد/ رصافة ٢١
- مدينة الطب ٤
-البصرة  ١٠
- النجف ٦
- السليمانية  ١
- أربيل  ١٨
- ديالى  ٥
- المثنى ٦
-  بابل  ١
- كربلاء: ٤
- كركوك ٤
- ذي قار  ١

- الوفيات: ٥ (حالتان في الرصافة  وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)

- تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-
- النجف  ٥
- الرصافة ٢
- كربلاء  ٨
- بصرة  ٢
- ديالى  ١
- مثنى١
- بابل ١

- مجموع الإصابات ٩٦١
- مجموع الوفيات ٦١
- مجموع حالات الشفاء ٢٧٩

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