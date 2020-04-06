العراق يرحب بمبادرة واشنطن بإجراء مفاوضات ثنائية مبنية على المفاهيم المطروحة في الإطار الاستراتيجي

رحب العراق بمبادرة الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات ثنائية مبنية على المفاهيم المطروحة في الإطار الاستراتيجي.



وأعلنت وزارة الخارجية عن تسلمها رسالة من نظيرتها الأمريكية بهذا الشأن .



وقال الوزير محمد علي الحكيم في تغريدة له، إن "الخارجية تسلمت رسالة من الخارجية الأمريكية تقترح اجراء مفاوضات مبنية على المفاهيم المطروحة في الإطار الاستراتيجي وإجراء مراجعة شاملة حول مستقبل العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتبادل التجاري والأمنية ثنائيا وإقليميا".



واضاف: نرحب بهذه المبادرة وسوف نحدد موعداً مناسباً للمباحثات.