ائتلاف النصر يؤكد أهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة

أكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.



وقال في بيان، إن ائتلاف النصر يؤكد أهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية فيما يتعلق بالتكليف لتشكيل حكومة جديدة ، مشيرا إلى أنه حريص على التوصل الى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن اي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي خصوصا في هذا الظرف العصيب من تفشي وباء كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة.



وشدد الائتلاف على ضرورة إعطاء المكلّف الحالي فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والسياسية.