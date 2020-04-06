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الإثنين, 06 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 نيسان 2020 09:49 ص

عزت الشابندر يعلن اعتذار الكاظمي عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المكلف

عزت الشابندر
أعلن السياسي المستقل عزت الشابندر عن اعتذار مصطفى الكاظمي عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بديلا عن عدنان الزرفي، مؤكدا إصرار الزرفي على تشكيل الحكومة .

وقال الشابندر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "أحترم عدنان الزرفي وأقدر اصراره واحترم مصطفى الكاظمي وأقدر اعتذاره واحتقر من رفض الأول علنا ونسق معه سرا، وأحتقر من اتهم الثاني ليلا ثم عاد ويبرئه ويرشحه نهارا ..خاب من تمسك بكم وفاز من نأى بنفسه عنكم .. فبئس القوم أنتم".
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