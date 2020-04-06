عزت الشابندر يعلن اعتذار الكاظمي عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المكلف

أعلن السياسي المستقل عزت الشابندر عن اعتذار مصطفى الكاظمي عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بديلا عن عدنان الزرفي، مؤكدا إصرار الزرفي على تشكيل الحكومة .



وقال الشابندر في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر": "أحترم عدنان الزرفي وأقدر اصراره واحترم مصطفى الكاظمي وأقدر اعتذاره واحتقر من رفض الأول علنا ونسق معه سرا، وأحتقر من اتهم الثاني ليلا ثم عاد ويبرئه ويرشحه نهارا ..خاب من تمسك بكم وفاز من نأى بنفسه عنكم .. فبئس القوم أنتم".