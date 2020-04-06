الزرفي: أولوياتي إجراء انتخابات مبكرة

أكد المكلف برئاسة الوزراء عدنان الزرفي، أن أولوياته إجراء انتخابات مبكرة.



وقال الزرفي في لقاء متلفز، إنه "تم تكليفي بثقة نيابية وعدد من القوى السياسية والعشرات من النواب كانوا حاضرين في التكليف ودعوت الى جلسة سريعة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة ورئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة بالوقت القريب".،

وأضاف الزرفي، أن "موارد مالية متناثرة في حسابات الدوائر يمكن الاستفادة منها وبعض الموارد المالية مهملة وهناك أموال فائضة عن الحاجة وبعض المؤسسات غير المنتجة سنقوم بتحجيم دورها"، مبيناً أن "العراق في طور بداية مرحلة جديدة ولا نحتاج إلى عسكرة وتأزيم الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وأشار إلى أن "العراق لن يقبل بأي تحدٍ جديد يفرض عليه، والشراكات مع الدول ستكون عبر بوابات الاقتصاد"، مؤكداً أن "هناك إرادة خفية على عدم بناء أي مشروع للبلاد ويجب القضاء على هذه الارادات التي تعيق تنفيذ المشاريع.

ولفت إلى أن "المشاكل التي تواجه مشروع مترو بغداد لا تعد ولا تحصى ومشروع مجاري بابل من العقد البريطاني معطل منذ 4 أعوام، ووزارة الصناعة باتت اشبه بالرعاية الاجتماعية وغير منتجة"، مبيناً أن " عائدات النفط ملك الشعب.

واوضح أن "14 عاماً وزارة الكهرباء تتحجج عن تلكؤها بالجباية، والفقراء والمتقاعدون ينبغي إعفاءهم من جباية الكهرباء ويجب ان تكون على القطاعات التجارية والحكومية.

وبين أن "ديون داخلية وخارجية ينبغي دفعها الفترة المقبلة والمستحقات التشغيلية تقترب الى 5 ترليون دينار شهريا وتعيينات وزارة الكهرباء الأخيرة بدون موافقة المالية والتخطيط ووزارة النقل غير رابحة وفق المعطيات الواقعية.

وأكد أن "الشركات العامة عليها الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين ونحتاج إلى اعادة نظر حقيقية لجميع السياسات الاقتصادية والاستثمار بخطوط النقل يتيح لنا تملك الناقلات البحرية بعد أعوام قليلة".

وتابع الزرفي: "لا يوجد لدي عقد سياسية تجاه الآخرين ونبحث عن المنفعة الاجتماعية لا المشاكل ولا نقوم بالمواقف غير الضرورية ونبحث عن الاتفاق العام والانطلاق من السياسة والأمن لا يحل المشاكل وبوجود أهداف حقيقية سيقوم المجتمع بالدفاع عن ذاته.

وبشان الشارع العراقي رأى الزرفي أن السلطة "خسرت الشارع ولا يوجد تعاطف اجتماعي مع السلطة وانا عارضت الحكومة بإجراءاتها ضد المتظاهرين ولا يوجد لدي خيم وادعم المطالب الحقيقية للمتظاهرين"، مؤكداً "حميت المتظاهرين عبر التفاهم مع قوات الأمن ولا سيما في النجف .

وبين أن "الأجهزة الأمنية عماد الدولة ولا يمكن قبول التصادم معها ولا نقبل بزعزعة الأمن ولا نقدم على أي خطوة تسبب خلل النظام.

وتعهد الزرفي "بعدم وجود خروقات أمنية عند حصول حكومته على ثقة البرلمان"، مؤكداً أن "التحالف الدولي ساعد العراق في الحرب ضد داعش"، كاشفاً عن مطالبته "السفير الأمريكي بجدولة انسحاب القوات الامريكية.

وأكد: " لا نحتاج إلى تواجد الجيوش الأجنبية وقواتنا قادرة على حماية البلاد ونريد عكس النشاط الأمريكي من عسكري الى اقتصادي ولا فائدة في المرحلة الراهنة من وجود الجيوش الأجنبية.