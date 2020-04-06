عبد المهدي يرحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية

رحب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" إن عبدالمهدي التقى السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الذي أكد لرئيس مجلس الوزراء مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما سبق للعراق ان اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة".



وأضاف:" أن اللقاء تضمن التباحث في الملفات المشتركة بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفايروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به واجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.