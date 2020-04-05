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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 09:12 م

بالصور| شباب الحشد الإرهابي يذهبون لـ"قم" الموبوءة بكورونا ثم يعودون للعراق

الحشد الشعبي في قم الايرانية

طالب نشطاء عراقيون، الحكومة بفتح تحقيق موسع داخل الحشد الشعبي الإرهابي لسؤال قادته عن سر زيارة العشرات من  شباب الحشد الإرهابي إلى العراق في هذا التوقيت، وذهابهم بالتحديد الى مدينة "قم" الايرانية رغم أنها مركز وباء كورونا في إيران.


 وقالوا إن ذهاب العشرات، من شباب الحشد إلى قم الإيرانية ثم العودة مجددًا الى العراق، ينم عن جريمة متعمدة لنشر الوباء في مختلف المحافظات العراقية وبتخطيط متعمد من الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الفارسية.
 ولفتوا أنه لا مبرر لتواجد عشرات من شباب الحشد في قم الإيرانية الموبوءة بكورونا.
 وكانت قد كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وجود عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي في مدينة قُم بإيران؛ للمشاركة في أعمال التعقيم التي تشهدها المدينة لمواجهة فيروس كورونا!!


ونشرت وكالة أنباء ”تسنيم“، المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقريرا، نشرته بالعربية، "إرم نيوز" أكدت فيه تواجد جمع من شباب قوات الحشد الشعبي  في مدينة قُم، يعملون في خدمة الإيرانيين وفي تعقيم الشوارع والمراكز الحيوية بالمدينة!
وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن بعضا من عناصر الحشد الشعبي الذين يشاركون الجهات في إيران، لا سيما قوات الحرس الثوري والباسيج، بتعقيم قُم من فيروس كورونا، هم من الطلبة الذين يدرسون في جامعة المصطفى بقُم؛ وهي إحدى أكبر الجامعات الإيرانية لتدريس المذهب الشيعي.
وأظهرت صور عناصر الحشد الشعبي الارهابي في قم، التي تداولها نشطاء إيرانيون ومواقع إخبارية، أنهم يرفعون شعارات على رؤوسهم، من بينها: ”أنا ثوري“ و“مدافع عن الحرم“، وغيرها من الشعارات الإرهابية.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغت 58 ألفاً و226 إصابة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3603 حالة وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم، إن حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصلت إلى 3603، وأضاف أن 151 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال إن إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الفيروس، لديها الآن 58,226 إصابة.
وفي عز هذا يذهب عملاء الحشد الشعبي الإرهابي إلى إيران لنقل العدوى والى مدنية قم بالتحديد وهى مركز الوباء في إيران.

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