بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 نيسان 2020
آخر الأخبار
داغر: المحاصصة والطائفية والفساد .. أعمدة خراب تعيق تقدم العراق مصادر مطلعة تكشف عن شروط الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة القبض على رجل دين روج عن انتشار غاز السارين في السليمانية الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مقر شركة نفطية بالبصرة معرض اربيل الدولي يتحول الى مشفى لمرضى كورونا بلجيكا تسجل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا اكثر من 3 ملايين نبتة تنتشر في شوارع وساحات بغداد النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان ! هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب قضاء كلار في السليمانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 نيسان 2020 04:30 م

اليابان تقدم منحة بقيمة 3.6 مليون دولار للعراق

اليابان-والعراق
رحب صندوق الأمم المتحدة للإسكان بمساهمة إضافية قدرها 3.6 مليون دولار من حكومة اليابان لدعم إعادة الإعمار وبناء السلام في العراق من خلال إعادة تأهيل المنازل التي دمرتها الحرب وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة في سنجار ، محافظة نينوى.

وذكر موقع الأمم المتحدة، أنه وبموجب المرحلة الجديدة من هذا المشروع ، سيعمل صندوق الأمم المتحدة على تحسين الظروف المعيشية في سنجار من خلال نهج انتعاش حضري شامل يشمل إصلاح الأماكن العامة والبنية التحتية ، وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لإيواء العائدين الذين دمرت منازلهم بالكامل ولم يتلقوا أي دعم لإعادة تأهيل أو إعادة بناء منازلهم و توظيف خريجي التدريب المهني لأنشطة إعادة التأهيل والبناء التي ينفذها الصندوق مما سيسهم في إعادة بناء سبل عيشهم.

وقال السفير الياباني في العراق هاشيموتو ناوفومي، لقد قررت اليابان مؤخرًا تقديم حزمة مساعدة جديدة للعراق تصل قيمتها إلى 41 مليون دولار أمريكي ، بما في ذلك هذا المشروع كمساعدة للمناطق المتضررة من النزاع في محافظة نينوى، و مع هذه الحزمة ، يصل إجمالي المساعدة اليابانية للمتضررين من الأزمة 540 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014 .

وأضاف، آمل أن تكون المساعدة المقدمة من حكومة وشعب اليابان قادرة على إعادة بناء سبل العيش للمجتمعات المتضررة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية والوحدات السكنية .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى الكاظمي

مصادر مطلعة تكشف عن شروط الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة 06 نيسان 2020 04:10 م

الخارجية

الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج 06 نيسان 2020 03:53 م

النفط في كردستان...صورة أرشيفية

النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان ! 06 نيسان 2020 03:41 م

محمود عثمان

محمود عثمان : الاكراد لم يتوصلوا الى "قرار" بدعم الزرفي او رفضه 06 نيسان 2020 03:24 م

فؤاد حسين

وزير المالية يشارك باجتماع مغلق لتمويل العراق في مواجهة كورونا 06 نيسان 2020 01:13 م

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

لجنة نيابية: معالجة العجز في الموازنة العامة مرهون بإرسالها الى البرلمان 06 نيسان 2020 01:10 م

غايب العميري

تحالف سائرون: ندعم حكومة الزرفي شرط ان تتسم بالاستقلالية والتكنوقراط 06 نيسان 2020 01:06 م

النصر

ائتلاف العبادي يؤكدة ضرورة منح الزرفي فرصته الدستورية 06 نيسان 2020 10:51 ص

التعليقات