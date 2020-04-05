اليابان تقدم منحة بقيمة 3.6 مليون دولار للعراق

رحب صندوق الأمم المتحدة للإسكان بمساهمة إضافية قدرها 3.6 مليون دولار من حكومة اليابان لدعم إعادة الإعمار وبناء السلام في العراق من خلال إعادة تأهيل المنازل التي دمرتها الحرب وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة في سنجار ، محافظة نينوى.



وذكر موقع الأمم المتحدة، أنه وبموجب المرحلة الجديدة من هذا المشروع ، سيعمل صندوق الأمم المتحدة على تحسين الظروف المعيشية في سنجار من خلال نهج انتعاش حضري شامل يشمل إصلاح الأماكن العامة والبنية التحتية ، وبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة لإيواء العائدين الذين دمرت منازلهم بالكامل ولم يتلقوا أي دعم لإعادة تأهيل أو إعادة بناء منازلهم و توظيف خريجي التدريب المهني لأنشطة إعادة التأهيل والبناء التي ينفذها الصندوق مما سيسهم في إعادة بناء سبل عيشهم.



وقال السفير الياباني في العراق هاشيموتو ناوفومي، لقد قررت اليابان مؤخرًا تقديم حزمة مساعدة جديدة للعراق تصل قيمتها إلى 41 مليون دولار أمريكي ، بما في ذلك هذا المشروع كمساعدة للمناطق المتضررة من النزاع في محافظة نينوى، و مع هذه الحزمة ، يصل إجمالي المساعدة اليابانية للمتضررين من الأزمة 540 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014 .



وأضاف، آمل أن تكون المساعدة المقدمة من حكومة وشعب اليابان قادرة على إعادة بناء سبل العيش للمجتمعات المتضررة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية والوحدات السكنية .



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