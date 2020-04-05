كورونا والبطالة.. الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه رغم حالة الإحباط

سجل الدولار ارتفاعًا أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات السبت.

جاء ذلك للدعم من خلال الطلب عليه كملاذ آمن في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي عقب صدور بيانات الوظائف المخيبة للآمال.

ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية بنسبة 0.5% إلى 100.7 نقطة.

وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.

اليورو يتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32%

تحديات أمريكية

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي طالبت إلإدارة في البيت الأبيض بزعامة الرئيس دونالد ترامب بضرورة تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة لعدم فقدان المزيد من الوظائف.

وكان الرئيس ترامب قد حذر الأمريكيين من مواجهة البلاد أسبوعين سيئين بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وتوقع مسؤولون في الإدارة الأمريكية وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف أمريكي بالفيروس حال تنفيذ إجرءات التباعد الاجتماعي.

معدل البطالة

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم 701 الف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون فقدان مائة ألف وظيفة في نفس الفترة.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة في أمريكا ارتفع إلى 4.4% من 3.5% في فبراير، في حين توقع محللون استقراراً دون تغيير.

الدولار الأمريكي ينخفض مقابل الين الياباني بنسبة 1.08%

إصابات «كورونا» يقترب من المليون ونصف

ووصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس وباء «كورونا» المستجد إلى 1,202,435 حالة إصابة مؤكدة، توزعت على النحو التالي:

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد حالات الإصابات بـ 311,635 حالة.

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بـ 126,168 حالة.

وحلت إيطاليا بالمركز الثالث بـ 124,632 حالة.

وجاءت ألمانيا بالمركز الرابع بـ 96,092 حالة.

وتبوءت فرنسا المركز الخامس بـ 89,953 حالة.

واحتلت الصين المركز السادس بـ 81,669 حالة.

65 ألف حالة وفاة

ووصل تعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى ما يقرب من 65 ألف حالة وفاة، تصدرتها إيطاليا بـ 15,362 حالة، يليها إسبانيا بـ 11,947 حالة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 8,454 حالة، وفرنسا بـ 7,560 حالة، وبريطانيا بـ 4,313 حالة، وإيران بـ 3,452 حالة، وتظل الصين «مصدر الوباء» تسجل حالات أقل حتى وصلت إلى 3,329 حالة وفاة.