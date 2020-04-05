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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 03:57 م

بغداد تستعين بفريق طبي صيني للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا

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استقبلت العاصمة العراقية بغداد فريقًا طبيًا صينيًا للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، الذى ظهرت أول إصابة به في ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر الماضى، وبعدها تفشى في أغلب دول العالم.

وكانت العراق سجلت حالتي وفاة جديدتين لترتفع الحصيلة إلى 56 حالة وفاة.

ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، أنه ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، مؤكدًا اكتمال تشكيلة الحكومية من الكفاءات من داخل العراق.

وصرح أن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات، وأن النفط ملك الشعب ولا يحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة.

ودعى «الزرفي» جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.
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