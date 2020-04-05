الكاظمي: ما يخيف الميليشيات من الزرفي هو نيته حصر السلاح بيد الدولة

أكد المحلل السياسي باسل الكاظمي، أن أكثر ما يخيف جهات معينة من تمرير حكومة المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي هو نيته حصر السلاح بيد الدولة.



وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن الزرفي "يحاول أن يكون مع الجميع على مسافة واحدة، و يحاول إقناع جميع الأطراف بتمرير التشكيلة إلا أن بعض الأطراف تتخوف من مسائل بعينها وبالتالي تطلب ضمانات".



وأوضح، أن "من أهم الملفات التي تثير الخوف لدى جهات معينة هو ملف الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، لافتا إلى أن بعض الأطراف لا تريد التعامل بشكل وسطي مع القضايا المهمة".



وأضاف أنه "بمرور الوقت تقل حظوظ السيد الزرفي في إقناع الأحزاب السياسية بتمرير التشكيلة الوزارية".



وأشار إلى أنه "يتردد الآن في الأوساط السياسية، أسماء بديلة للزرفي"، لافتاً إلى أن "الزرفي يعارض بشكل قوي الأحزاب الإسلامية التي تمتلك فصائل مسلحة، ما يعني أن القوى السياسية تبحث عمن يحفظ مصالحها فقط".