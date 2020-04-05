نائب يطالب رئيس الجمهورية بسحب قرار تكليف الزرفي

طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الاحد, رئيس الجمهورية برهم صالح بسحب قرار ترشيحه لعدنان الزرفي اسوة بقرار سحب القاضي محمد الكبيسي, مشيرا الى مجلس النواب حتى وان حدد موعد لجلسة التصويت فان مصيرها سيكون مصير جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي.



وقال عليوي في تصريح لـه ، إن “الكل يجمع على ان رئيس الجمهورية برهم صالح ارتكب خرقا دستوريا واضحا لايقبل اللبس للمادة الدستورية 76 التي تتعلق بان التكليف من شان الكتلة الأكبر”.



وطالب عليوي صالح بضرورة “اصدار قرار بسحب قراره بتكليف عدنان الزرفي اسوة بقراره بسحب عضوية القاضي محمد الكبيسي دراء للمساءلة الدستورية”.



وأوضح أن “طلب الزرفي للبرلمان بتحديد جلسة للتصويت امر اعتيادي الا انه سوف لن يحصل على النصاب القانوني لتمرير حكومته وستكون الجلسة حالها حال جلسة التصويت على المكلف السابق محمد توفيق علاوي”.