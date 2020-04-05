التخطيط تناقش اليوم دعم 5 ملايين مواطن بمنح الطوارئ بسبب كورونا

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الاحد، عن اجتماع لخلية الازمة في الوزارة لبحث دعم 5 ملايين عراقي ضمن خطة الطوارئ في مواجهة كورونا، مبينا ان الحكومة قررت اعفاء اجور الكهرباء والايجارات الحكومية لتخفيف الضغط على المواطن.

وقال الهنداوي في تصريح له ان “الوزارة ستناقش خلال اجتماعها اليوم توزيع 300 مليار دينار ضمن منحة الطوارئ لـ 5 ملايين عراقي”، مبينا ان “الاجتماع سيناقش اليات والمبالغ التي سيتم صرفها”.

واضاف ان “سبعة ملايين و800 الف اسرة عراقية مؤنمة بشكل كامل بسبب وجود راتب لاحد افرادها في حين سيخصص الدعم الحكومي لنحو 5 ملايين عراقي يعملون بالقطاع الخاص بشكل غير منتظم مثل سائف التكسي واحصاب المهن الاخرى”.

وتابع ان ” 60 % من الانفاق الاسر العراقية يصرف على المواد الغذائية والكهرباء وقد عملت الحكومة على حل المشكلة بانهاء جباية الكهرباء لمدة شهرين مقبلين فيما شرعت في تخفيض اجور المولدات الاهلية في عموم البلاد فضلا عن توزيع مفردات البطاقة التموينية لمدة شهرين مقبلين كدفعة واحدة لتخفيف اثار حظر التجوال