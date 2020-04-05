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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 02:33 م

صاعقة تقتل المئات من الطيور المهاجرة في اقليم كردستان

كردستان


اعلن مسؤولون في اقليم كردستان عن مقتل المئات من الطيور البرية بصاعقة في متنزه "هلكرد" الوطني في الاقليم .

وقال الموظف في المتنزه محمد عبد الله :"  ان صاعقة ضربت طيورا برية  مهاجرة  في منطقة شومان على بعد 95 كيلومتر الى الشمال الشرقي من اربيل ، ووجدنا جثث 150 طائرا  منها في المنطقة ".

واضاف :" ان  هناك المزيد منها  لم نتمكن من ايجادها بعد ان انتشرت بين  الجبال ".

وبين :" ان الطيور من نوع الكركي متوسط  الحجم الأكثر شيوعًا في أوروبا "، مشيرا الى :" ان  الوفيات أثارت مخاوف بين السكان المحليين من أن الطيور ربما اصيبت بفايروس كورونا، لكن ذلك ليس صحيحا فقد قمنا بتشريح الطيور و سنقوم لاحقا بدفنها ".

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