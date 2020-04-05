صاعقة تقتل المئات من الطيور المهاجرة في اقليم كردستان



اعلن مسؤولون في اقليم كردستان عن مقتل المئات من الطيور البرية بصاعقة في متنزه "هلكرد" الوطني في الاقليم .



وقال الموظف في المتنزه محمد عبد الله :" ان صاعقة ضربت طيورا برية مهاجرة في منطقة شومان على بعد 95 كيلومتر الى الشمال الشرقي من اربيل ، ووجدنا جثث 150 طائرا منها في المنطقة ".



واضاف :" ان هناك المزيد منها لم نتمكن من ايجادها بعد ان انتشرت بين الجبال ".



وبين :" ان الطيور من نوع الكركي متوسط الحجم الأكثر شيوعًا في أوروبا "، مشيرا الى :" ان الوفيات أثارت مخاوف بين السكان المحليين من أن الطيور ربما اصيبت بفايروس كورونا، لكن ذلك ليس صحيحا فقد قمنا بتشريح الطيور و سنقوم لاحقا بدفنها ".



