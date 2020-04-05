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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 02:23 م

نائب : وزراء التجارة يسرقون قوت الشعب والدور الرقابي للبرلمان غائب !

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انتقد النائب عن تيار الحكمة  ستار الجابري،  غياب الدور الرقابي لمجلس النواب  في محاسبة وزراء التجارة ومساءلتهم عن سرقة قوت الشعب .

وقال الجابري في تصريح  صحفي :" ان البطاقة التموينية تعد من اهم مرتكزات عمل الحكومة في تأمين قوت الفقراء "، مشيرا الى :" ان الفساد المستشري داخل وزارة التجارة على مدار الحكومات المتعاقبة يعد من اكبر واخطر ملفات الفساد ".

واضاف :" ان  الدور الرقابي لمجلس النواب مغيب في محاسبة وزراء  التجارة عن سرقة اموال مفردات البطاقة التموينية "، مبينا :" ان  وزارة التجارة الحالية يفترض بها اخذ كافة الاحتياطات في تأمين حصة مضاعفة من اموال الطوارئ ".

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