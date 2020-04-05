نائب : وزراء التجارة يسرقون قوت الشعب والدور الرقابي للبرلمان غائب !



انتقد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، غياب الدور الرقابي لمجلس النواب في محاسبة وزراء التجارة ومساءلتهم عن سرقة قوت الشعب .



وقال الجابري في تصريح صحفي :" ان البطاقة التموينية تعد من اهم مرتكزات عمل الحكومة في تأمين قوت الفقراء "، مشيرا الى :" ان الفساد المستشري داخل وزارة التجارة على مدار الحكومات المتعاقبة يعد من اكبر واخطر ملفات الفساد ".



واضاف :" ان الدور الرقابي لمجلس النواب مغيب في محاسبة وزراء التجارة عن سرقة اموال مفردات البطاقة التموينية "، مبينا :" ان وزارة التجارة الحالية يفترض بها اخذ كافة الاحتياطات في تأمين حصة مضاعفة من اموال الطوارئ ".