مقرب من الزرفي يحدد موعد التصويت على الكابينة الوزارية

كشف مقرب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، عن موعد عقد مجلس النواب جلسته الخاصة بالتصويت على الحكومة العراقية الجديدة.



وقال المقرب من الزرفي:" ان جلسة التصويت على الحكومة، في البرلمان ، ستكون يوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع الحالي، وخلال الساعات المقبلة، سيتم تقديم طلب رسمي لعقد هذه الجلسة".



وبين ان "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، تمكن خلال الايام الماضية من الحصول على دعم اغلبية النواب من الكتل السياسية المختلفة، وتصويت النواب سيكون بعيداً عن قرارات وتوجيهات رؤساء الكتل والاحزاب السياسية".



