الديمقراطي الكردستاني : عبد المهدي الاوفر حظا برئاسة الحكومة المقبلة



اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو الاوفر حظا لاعادة تكليفه برئاسة الوزراء.



وقال باجلان في تصريحات متلفزة :" نريد من المكلف حسم امره مع الشيعة قبل ان يأتي الى الاحزاب الكردية"، مبينا :" ان الاحزاب الكردية ستدعم الزرفي بشكل قوي اذا حصل على الدعم الشيعي ".



واضاف :" ان الحزب الديمقراطي لم يمنح اي ضمانات للزرفي، كما لم يشترط عليه بقاء وزيري المالية والاعمار الكرديين "..



وتابع :" ان كل القوى السياسية متفقة على عبد المهدي، وهو الاوفر حظا لرئاسة الوزراء".

