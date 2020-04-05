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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 05 نيسان 2020 02:07 م

البعيجي يدعو الحكومة للإسراع بصرف المنحة المالية للعوائل التي لا تملك دخلا ثابتا

الفقر
البعيجي يدعو الحكومة للإسراع بصرف المنحة المالية للعوائل التي لا تملك دخلا ثابتا




دعا النائب منصور البعيجي الحكومة الاسراع بصرف المنحة المالية للعوائل الفقيرة التي تعتاش على قوت يومها. ولا تمتلك اي دخل ثابت او راتب شهري عن طريق وكلاء البطاقة التموينية.

وقال في بيان صحفي ان :  هنالك اعداد كبيرة من العوائل الفقيرة التي لا تمتلك راتبا شهريا وقد تضررت كثيرا جراء الحظر الصحي لذلك يجب اخذ هذا الامر بعين الاعتبار من قبل الحكومة والتوجه بصرف منحة مالية لهم بالسرعة القصوى .

واضاف البعيجي ان : صرف منحة مالية للعوائل الفقيرة ليس منةً من قبل اي جهةٍ كانت وانما هو واجب شرعي واخلاقي من قبل الحكومة تجاه  أبناء شعبها لذلك يجب ان يتم صرف هذه المنحة المالية خلال الضرف الراهن.

 وتابع : يجب الابتعاد عن الروتين والإجراءات والضوابط التي تعرقل صرف المنحة من خلال وضع الية مناسبة تسمح باستلام جميع العوائل التي لا تمتلك راتبا شهريا بأسرع وقت ممكن من اجل الا التزام بالحظر الصحي والحفاظ على المواطنين  وبدون استثناء خدمة للصالح العام .
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