نائب عن نينوى :المحافظة تعاني من كورونا الفساد









قال رئيس كتلة /الوطن أولاً/ النائب محمد اقبال ان محافظة نينوى تعاني من /كورونا/ الفساد الذي عطل اعمارها مما سبب غرق اغلب مناطقها عند كل موجة امطار تسقط في موسم الشتاء.





واضاف إقبال في بيان ان "البيانات الرسمية لدعم نينوى لم تتجاوز اوراقها الغارقة مع منازل اهلها المدمرة" مؤكدا "استمرار غياب المشاريع الستراتيجية وتلكؤ اغلب المشاريع الخدمية وانعكاس الفساد على بنيتها التحتية التي تسير نحو الانهيار.





ودعا "حكومة بغداد الى تنفيذ التزامها الاخلاقي باعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة بالتعاون مع الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة واستكمال كافة المشاريع الخاصة بالصرف الصحي لاعادة الاستقرار الى المحافظة.

واوضح إقبال، إن "دعم نينوى للنهوض من كبوتها وآلامها مسؤولية تضامنية مشتركة وهو جهد مطلوب انطلاقته من بغداد ليصل تأثيره على أرض ام الربيعين.