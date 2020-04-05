شفاء ١١ حالة من فيروس كورونا في السليمانية

اكدت مديرية صحة السليمانية، اليوم الاحد، اكتساب 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد الشفاء في المحافظة وقال مدير الدائرة الدكتور صباح هورامي في تصريح صحفي، ان "11 مصابا بالفيروس اكتسبوا الشفاء التام وغادورا الى منازلهم". Copy أخبار متعلقة البديري يحذر القوى السياسية من "ثورة الجياع والفوضى" الكويت: حزمة تحفيزية للبنوك لمواجهة تداعيات كورونا شفاء ضابط كبير بشرطة النجف وعائلته من كورونا تدريسيون في الجامعة العراقية يشاركون بمؤتمر علمي حول فايروس كورونا في الصين الكويت تعلن عن حالات شفاء جديدة من وباء كورونا كورونا إيران أشد فتكا من فيروس الصين.. خليط إيدز على كورونا على التهاب سي