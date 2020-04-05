شفاء ١١ حالة من فيروس كورونا في السليمانية











اكدت مديرية صحة السليمانية، اليوم الاحد، اكتساب 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد الشفاء في المحافظة

وقال مدير الدائرة الدكتور صباح هورامي في تصريح صحفي، ان "11 مصابا بالفيروس اكتسبوا الشفاء التام وغادورا الى منازلهم".