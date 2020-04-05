عالية نصيف توجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية حول المزارع العراقية في الخارج







وجهت النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية بشان المزارع العراقية المملوكة أو المستأجرة في الخارج .



وجاء في السؤال البرلماني حسب بيان لمكتب النائبة : " نرجو تزويدنا بجرد مفصل دقيق عن المزارع العراقية في الخارج المملوكة أو المستأجرة إلى الحكومة العراقية قبل عام ٢٠٠٣ لغرض استغلالها في زراعة المحاصيل الزراعية مثل الشاي والرز وغيرهما ، على أن يتضمن الجرد كافة الأراضي الزراعية المستغلة حاليا وغير المستغلة والتي تم بيعها بعد عام ٢٠٠٣ أو المتنازل عنها لجهات اخرى".



واضاف البيان : "ان الوزير أبدى تعاونه في القضية ووجه الوكيل الإداري بمتابعة كافة حيثياتها وتفاصيلها. مبينا أن الحقائق التي سيتم التوصل إليها سنعلنها للشعب العراقي.