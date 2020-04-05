تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا بالنجف

اعلنت دائرة صحة النجف تسجيل ست اصابات جديدة بالمحافظة بعد اجراء الفحص المختبري ل(٩٨)، حالة مشتبه بها. وقالت في بيان صحفي انه تم تسجيل ( 6 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا اليوم الاحد بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء ( 98 ) فحصا . Copy أخبار متعلقة تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في أربيل تسجيل 34 حالة اصابة جديدة بكورونا بالنجف صحة البصرة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 مصابين تسجيل ثمانٍ حالات إصابة جديدة بكورونا في السليمانية الصحة تعلن تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا الصحة تنفي وجود اي حالة مصابة بكورونا باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف