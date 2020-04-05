تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا بالنجف





اعلنت دائرة صحة النجف تسجيل ست اصابات جديدة بالمحافظة بعد اجراء الفحص المختبري ل(٩٨)، حالة مشتبه بها.

وقالت في بيان صحفي انه تم تسجيل ( 6 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا اليوم الاحد بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء ( 98 ) فحصا .