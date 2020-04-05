بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 نيسان 2020
آخر الأخبار
داغر: المحاصصة والطائفية والفساد .. أعمدة خراب تعيق تقدم العراق مصادر مطلعة تكشف عن شروط الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة القبض على رجل دين روج عن انتشار غاز السارين في السليمانية الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مقر شركة نفطية بالبصرة معرض اربيل الدولي يتحول الى مشفى لمرضى كورونا بلجيكا تسجل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا اكثر من 3 ملايين نبتة تنتشر في شوارع وساحات بغداد النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان ! هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب قضاء كلار في السليمانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 05 نيسان 2020 01:43 م

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

499567Image1
تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في أربيل
اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفايروس كورونا في مدينة اربيل.

وقالت وزارة الصحة في بيان  انه و في اطار الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا المستجد تم تسجيل 18 اصابة جديدة بالفايروس ".

واضاف البيان: " ان المصابين هم من سكنة مناطق مختلفة في مدينة اربيل، 8 رجال و6 نساء و4 اطفال، وهم من الملامسين لمصاب سابق زار مجلسا للعزاء بمدينة اربيل".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البصرة

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مقر شركة نفطية بالبصرة 06 نيسان 2020 03:51 م

8283_0404

معرض اربيل الدولي يتحول الى مشفى لمرضى كورونا 06 نيسان 2020 03:49 م

104FA0D3-C53E-4507-BFF0-E25858C8CD6D_w1200_r1

اكثر من 3 ملايين نبتة تنتشر في شوارع وساحات بغداد 06 نيسان 2020 03:46 م

هزة أرضية

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب قضاء كلار في السليمانية 06 نيسان 2020 03:30 م

كورونا-العراق

صحة البصرة: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا 06 نيسان 2020 03:13 م

القوات الأمنية

مطالبات برلمانية لتطبيق حظر التجوال بـ "القوة" لمنع انتشار كورونا 06 نيسان 2020 02:32 م

وزارة الكهرباء

الكهرباء: ايقاف الجباية من المواطنين خلال الحظر يحتاج إلى قرار حكومي 06 نيسان 2020 01:22 م

دائرة صحة النجف

تسجيل اربع اصابات بفيروس كورونا في النجف 06 نيسان 2020 01:17 م

التعليقات