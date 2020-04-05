تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل 18 اصابة جديدة بفايروس كورونا في مدينة اربيل.



وقالت وزارة الصحة في بيان انه و في اطار الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا المستجد تم تسجيل 18 اصابة جديدة بالفايروس ".



واضاف البيان: " ان المصابين هم من سكنة مناطق مختلفة في مدينة اربيل، 8 رجال و6 نساء و4 اطفال، وهم من الملامسين لمصاب سابق زار مجلسا للعزاء بمدينة اربيل".