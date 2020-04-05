برلماني سابق يستبعد تجاوز العراق الازمات الاقتصادية في ظل غياب الموارد المتنوعة وتفشي الفساد







استبعد عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود تجاوز العراق الازمات الاقتصادية في ظل غياب الموارد المتنوعة وتفشي آفة الفساد المالي والاداري.



وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : " العراق يمر بظروف اقتصادية حرجة لكون الاقتصاد العراقي ريعيا احادي المورد ويعتمد على النفط كمورد أساسي حيث يشكل نسبة 95‎%‎ من واردات العراق و5‎%‎ من الواردات الاخرى.



واضاف انه : " اذا اردنا دعم الموارد الاقتصادية في العراق فيجب زيادة الواردات الاخرى بالاعتماد على تفعيل القطاع الخاص والاستثمار في المجال الزراعي والصناعي والتجاري وقطاع السياحة وقطاع السكن والسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات واعتماد مبدأ المساواة بين ابناء الشعب العراقي والتوزيع العادل للثروات.



واشار الصيهود الى ان :" آفة الفساد المالي والاداري ، وعدم التوزيع العادل للثروات ، المثال عليها مايجري في الاقليم من اعطائهم اكثر من استحقاقاتهم على الرغم من عدم تسليمهم نفط العراق الى شركة /سومو/ ، وكذلك وجود اقتصاديات الاحزاب التي فتكت بالاقتصاد العراقي وجعلته عرضة لازمات اقتصادية خطيرة لا يمكن الخلاص منها.