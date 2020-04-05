خلال يوم واحد.. أكثر من ألف مصاب جديد بـ"كورونا" في 11 دولة عربية

أصيب أكثر من 1063 شخصاً جديداً بفيروس كورونا في 11 دولة عربية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب بيانات رسمية من وزارات الصحة في تلك الدول.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة أمس اكتشاف 58 حالة جديدة مصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 878 حالة مؤكدة. وبلغ مجموع الوفيات نحو 56 حالة، وأما مجموع حالات الشفاء بلغ نحو 259 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1505 حالات بعد تسجيل 241 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى حدوث حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عاماً، وذلك بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات.

ونوهت، إلى شفاء 17 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 125 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 2179 حالة، وبذلك ارتفع عدد المتعافين إلى 420 حالة حتى الآن بعد أن سجلت 69 حالة تعافي جديدة.

ونوهت الوزارة بتسجيل 4 وفيات، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 29 وفاة، وأشارت الوزارة في بيان سابق إلى أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في المملكة يصل 43 عاماً.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 85 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا بالبلاد إلى 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفعت لتصبح 306 حالات، من ضمنهم الـ 241 متعافياً.

وفي الجزائر، أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، بالجمهورية، البروفسور جمال فورا عن اكتشاف 80 حالة جديدة بالفيروس المستجدّ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1251 إصابة. موضحاً تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 130 حالة.

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، عبدالله السند، عن تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 479 إصابة.

وأشار إلى تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الكويت لمقيم هندي الجنسية، يبلغ من العمر 46 عاماً، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة ضمن المصابين.

وفي تونس، سجلت البلاد 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 553 إصابة، وعدد الوفيات 19 حالة توزعت على 22 محافظة من أصل 24 محافظة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 844 حالة بعد تسجيل 53 حالة إصابة جديدة.

وأشار إلى أن أعداد الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس وصل لـ50 حالة. فيما بينت، أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس سجل 59 شخصاً، وأن الحالات المستبعد إصابتها بلغ 3182 حالة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 277 حالة بعد تسجيل 25 حالة إصابة جديدة. فيما سجلت حالة وفاة واحدة، و61 حالة شفاء.

وفي فلسطين، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة لـ205 حالات.



