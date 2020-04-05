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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 12:41 م

خلية الأزمة البرلمانية تصل النجف وتجتمع بحكومتها المحلية

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وصل وفد من خلية الأزمة البرلمانية، الأحد، إلى محافظة النجف وعقد اجتماعا مع حكومته المحلية.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان  له، إن الأخير “وصل برفقة عدد من اعضاء خلية الازمة النيابية إلى محافظة النجف”.

وأضاف، أن “الوفد عقد اجتماعا مع محافظها وقادتها الامنيين ومدراء دوائر الصحة فيها”.
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