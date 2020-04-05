وفاة حارس منتخب سوريا السابق اثر إصابته بكورونا

تُوفي الكابتن جوزيف شمعون، أحد أبرز حراس المرمى السوريين السابقين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في السويد.

ولعب شمعون في الثمانينيات لصالح فريق الجهاد، وكذلك رميلان والجيش، كما مثل منتخب سوريا في عدة بطولات منها نهائيات كأس آسيا عام 1980 التي أقيمت في الكويت.

وكان شمعون دخل المستشفى قبل عدة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقله نشطاء على لسان عائلة الفقيد.

الجدير بالذكر أن شمعون يبلغ من العمر 64 عاماً وهو من أبناء مدينة القامشلي.