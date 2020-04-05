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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 05 نيسان 2020 12:05 م

الفتلاوي: فشل زيارة إسماعيل قاآني أضافت دعماً معنوياً للزرفي

عدنان الزرفي
أكد المحلل السياسي جعفر الفتلاوي، أن فشل مهمة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في الاتفاق على مرشح آخر للمكلف عدنان الزرفي أعطت الأخير دعماً معنوياً وللجهات الداعمة له.

وقال الفتلاوي، إن "تداعيات الوضع السياسي، وعدم إعلان الكتل الرافضة حتى الآن أي اتفاق على تقديم مرشح بديل للزرفي، ومحاولاتها ابتزاز رئيس الجمهورية بإلغاء التكليف، وخطوات الزرفي بتقديم برنامجه الحكومي، تثبت فشل زيارة قاآني بشكل واضح".

وأضاف أن "قاني لا يتمتع بالمؤهلات التي كانت متاحة لسلفه قاسم سليماني، الذي كان بكلمة واحدة يجمع الحكومة العراقية والأطراف السياسية ويفرقها، وهذا واضح من خلال عدم استطاعة قاآني إجبار زعيم التيار الصدري على لقائه".
وأشار إلى أن "فشل الزيارة أضاف دعما معنويا للزرفي وللجهات الداعمة له، وللنواب المنضمين للمعسكر الرافض ويحاورون الزرفي في وقت واحد، الأمر الذي سيكون له تأثير واضح على نجاح الزرفي بتشكيل حكومته".
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