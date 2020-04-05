إحصائيات كورونا.. أكثر من 1.2 مليون إصابة ونحو 65 ألف حالة وفاة حول العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 1.2 مليون إصابة عالميا، وتسجيل نحو 65 ألف حالة وفاة في مختلف بلدان العالم، وفقا لآخر الإحصائيات من موقع "وورلد ميتير"، صباح اليوم الأحد.

وظلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت أكثر من 311 ألف، تلتها إيطاليا أكثر من 126 ألف ومن ثم إسبانيا بأكثر من 124 ألف.

يذكر أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوز 8400، بينما سجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" لتتجاوز 11 ألفا.

وتتصدر إيطاليا قائمة الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات، حيث توفي هناك أكثر 15300 شخص، وتم تسجيل 126 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتليها فرنسا حيث سجلت أكثر من 7500 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي المرتبة الرابعة سجلت بريطانيا أكثر من 4300 حالة وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة، تليها إيران بأكثر من 3200 حالة وفاة ونحو 56 ألف إصابة.

ويظهر التغير التصاعدي المستمر في الاحصاءات والأرقام، ارتفاعا سريعا في عدد الوفيات والإصابات وفي انتشار الفيروس، الذي تفشى في 181 بلد ومنطقة في العالم.

وفي ظل هذه التطورات توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن يموت عدد كبير من الأمريكيين بسبب الفيروس، خاصة بعد تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة بالفيروس 300 ألف شخص.