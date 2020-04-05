آلاف المخالفين لحظر التجوال في العراق.. وحظر تجوال شامل ليومين في كردستان

توعدت الحكومة العراقية بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجول المفروض، تجنبا لمخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة العراقية في بيان صادر عن القوات المسلحة، فرض حظر تجول شامل في العراق، وهددت بعقوبات لمن يخرق الحظر.

وذكرت وزارة الداخلية، أن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال خلال أكثر من أسبوعين.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أنه منذ يوم 17 مارس وحتى الرابع من أبريل، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال 12073 مخالفا، واحتجاز 789 عربة ودراجة نارية وفرض 25568 غرامة.

من جانبه، قال محافظ نينوى نجم الجبوري، إن خلية الأزمة شددت على حركة المشاة والمركبات خلال حظر التجوال.

وأضاف، أنه اعتبارا من الأحد سيكون هناك تشديد من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة صباحا ولن يسمح بالحركة باستثناء حركة الشاحنات والقوات الأمنية والعاملين في مجال الصحة ممن هم بمهام عملهم الرسمي حتى يوم الـ11 من شهر أبريل.

بينما وجه محافظ النجف لؤي الياسري انتقادات للحكومة الاتحادية في العراق على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهدد المخالفين لقرار حظر التجوال.

وقال الياسري، إن الحكومة "لم تقدم المساعدات المطلوبة للمحافظة".

وبشأن حظر التجوال في المحافظة التي تشهد ارتفاعا يوميا في عدد الإصابات بالفيروس، قال: "للأسف هناك من يدعو لكسر الحظر وهناك وباء خطير يجب الحذر منه، لذلك ندعو إلى تطبيق القانون ضد كل من يدعو إلى كسر الحظر وقتل الآخرين".

وهدد المحافظ باستخدام قوة القانون لردع أية محاولات لخرق الحظر، قائلا إن أي محاولة من قبل " تجار الأزمات والسياسة"، ستواجه "بتهمة القتل العمد وسيتم التعامل معها بقوة القانون وبشدة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس عن تسجيل حالتي وفاة و 58 اصابة جديدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة الى 878 اصابة.

وفرض إقليم كردستان ، أمس، حظر تجوال شاملاً في عموم الإقليم ليومين للحد من تفشي الفيروس.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تزايد عدد المصابين بكورونا، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 214 إصابة، من بينها حالتا وفاة، في حين تماثل 74 مصاباً للشفاء.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة الصحة في السليمانية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل كان في الحجر الصحي ويبلغ من العمر 61 عاما.



وتشير آخر البيانات إلى تسجيل 878 إصابة و56 وفاة بالفيروس الجديد في العراق.



