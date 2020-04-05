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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 10:50 ص

محافظ النجف : سنوجه تهمة القتل العمد لتجار الأزمات والسياسة في حال خرق حظر التجوال

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هدد محافظ النجف لؤي الياسري باستخدام قوة القانون لردع اي محاولات لخرق حظر التجوال في المحافظة التي تشهد ارتفاعًا يوميا بعدد الاصابات المشخصة بفيروس كورونا.

وقال  الياسري في تصريح صحفي :" ان  اية محاولة لكسر حظر التجوال من قبل " تجار الأزمات والسياسة"، ستواجه بتهمة القتل العمد ، وسيتم التعامل معها بقوة القانون وبشدة من قبل الاجهزة الامنية بالمحافظة ".

وجدد  تأكيده عدم وصول اي دعم مادي من قبل الحكومة الاتحادية للمحافظة.

 وكانت النجف شهدت النسبة الاعلى من التشخيص بالاصابة بفيروس كورونا بـ٣٤ اصابة جديدة  امس.

ف.ا
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