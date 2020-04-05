مصرف الرافدين : فروعنا مازالت تستقبل الموظفين والمتقاعدين لصرف رواتبهم





اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مازالت مستمرة في استقبال بعض الموظفين والمتقاعدين الذين يرومون صرف رواتبهم عن طريق البطاقات الالكترونية فضلا عن المستحقات المالية الاخرى .



وذكر المصرف في بيان ان فروعه ، منذ توجيه خلية الازمة بالايعاز للمصارف باستئناف العمل لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ، شرعت بفتح ابوابها لانجاز الاعمال المناطة بها واستقبلت الموظفين والمتقاعدين واصحاب المنافذ الخاصة لصرف مستحقاتهم.



واضاف انه حرص على تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية ، بالشكل الذي لا يؤدي الى وجود تجمعات ،حفاظا على سلامة المواطنين.



ف.ا