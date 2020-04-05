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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 10:42 ص

وفاة رئيس هندوراس السابق عن 76 عاما

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توفي رئيس هندوراس السابق والناشط في مجال كرة القدم رافائيل كاليخاس عن عمر يناهز 76 عاما. 
 ونقل حزب كاليخاس "بارتيدو ناسيونال" على موقع تويتر عن بيان لأرملته نورما جابوريت دي كاليخاس خبر وفاته، غير مبينة ملابسات الوفاة.
 إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت استنادا إلى أحد أقارب الرئيس أن كاليخاس ثبتت إصابته بسرطان الدم "لوكيميا" عام 2018، ملمحا إلى أنه توفي من تبعات المرض بالولايات المتحدة الأمريكية.
 وكاليخاس المنتمي للتيار المحافظ تولى منصب وزير الزراعة للبلاد نهاية عام 1970 قبل أن يتولى هو حكم البلاد بين 1990 و1994.
وتولى فيما بعد رئاسة فريق "فينافوت" لكرة القدم ببلاده لأعوام عديدة ووجهت ضده دعاوى قضائية عام 2015 في إطار فضائح كبرى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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