بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 نيسان 2020
آخر الأخبار
داغر: المحاصصة والطائفية والفساد .. أعمدة خراب تعيق تقدم العراق مصادر مطلعة تكشف عن شروط الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة القبض على رجل دين روج عن انتشار غاز السارين في السليمانية الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب مقر شركة نفطية بالبصرة معرض اربيل الدولي يتحول الى مشفى لمرضى كورونا بلجيكا تسجل 185 حالة وفاة جديدة بكورونا اكثر من 3 ملايين نبتة تنتشر في شوارع وساحات بغداد النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان ! هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب قضاء كلار في السليمانية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 10:38 ص

تطورات مواجهة كورونا.. الصحة العالمية: الأرقام المعلنة في العراق صحيحة 100%

كورونا

قال عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي “ان العراق صنف من ضمن الدول المسيطرة على الوباء، وهناك تقييمٌ سيصدر اليوم من منظمة الصحة العالميَّة بهذا الخصوص لتقييم الأوضاع في جميع دول العالم”.
واضاف الفلاحي “ان اللجنة ما زالت مستمرة في اجتماعاتها لتقييم حظر التجوال والخارطة الوبائيَّة ” ، مشيراً الى أنه :” متى ما كانت هناك مؤشرات تدلُّ على أنَّ هناك تحسناً كبيراً في هذا الجانب، ستعملُ اللجنة في هذا الاتجاه”.
ولفت الى “ان وزارة الصحة، انتقلت مؤخراً من مرحلة الدفاع الى الهجوم بالمسح الميداني في بغداد وجميع المحافظات ضمن خطتها لمكافحة فيروس كورونا، مع التركيز على المناطق المكتظة بالسكان”.
فيما أكد عضو منظمة الصحة العالميَّة في العراق الدكتور عدنان نوار ، “ان الأرقام المعلنة لأعداد الاصابات في العراق حقيقيَّة 100 بالمئة وبعيدة عن التزوير” ، مبينا :” ان هذه الارقام تتم متابعتها ومراقبتها من قبل منظمة الصحة العالميَّة، وسفير الأمم المتحدة، ممثل منظمة الصحة العالميَّة الدكتور أدهم رشاد إسماعيل وهو عضو في لجنة الأمر الديواني55».

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى الكاظمي

مصادر مطلعة تكشف عن شروط الكاظمي لتولي رئاسة الحكومة 06 نيسان 2020 04:10 م

الخارجية

الخارجية تتكفل بإرسال 3000 دولار لكل عراقي عالق في الخارج 06 نيسان 2020 03:53 م

النفط في كردستان...صورة أرشيفية

النزاهة النيابية : نصف عائدات العراق النفطية تذهب الى اقليم كردستان ! 06 نيسان 2020 03:41 م

محمود عثمان

محمود عثمان : الاكراد لم يتوصلوا الى "قرار" بدعم الزرفي او رفضه 06 نيسان 2020 03:24 م

فؤاد حسين

وزير المالية يشارك باجتماع مغلق لتمويل العراق في مواجهة كورونا 06 نيسان 2020 01:13 م

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

لجنة نيابية: معالجة العجز في الموازنة العامة مرهون بإرسالها الى البرلمان 06 نيسان 2020 01:10 م

غايب العميري

تحالف سائرون: ندعم حكومة الزرفي شرط ان تتسم بالاستقلالية والتكنوقراط 06 نيسان 2020 01:06 م

النصر

ائتلاف العبادي يؤكدة ضرورة منح الزرفي فرصته الدستورية 06 نيسان 2020 10:51 ص

التعليقات