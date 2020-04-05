تطورات مواجهة كورونا.. الصحة العالمية: الأرقام المعلنة في العراق صحيحة 100%

قال عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي “ان العراق صنف من ضمن الدول المسيطرة على الوباء، وهناك تقييمٌ سيصدر اليوم من منظمة الصحة العالميَّة بهذا الخصوص لتقييم الأوضاع في جميع دول العالم”.

واضاف الفلاحي “ان اللجنة ما زالت مستمرة في اجتماعاتها لتقييم حظر التجوال والخارطة الوبائيَّة ” ، مشيراً الى أنه :” متى ما كانت هناك مؤشرات تدلُّ على أنَّ هناك تحسناً كبيراً في هذا الجانب، ستعملُ اللجنة في هذا الاتجاه”.

ولفت الى “ان وزارة الصحة، انتقلت مؤخراً من مرحلة الدفاع الى الهجوم بالمسح الميداني في بغداد وجميع المحافظات ضمن خطتها لمكافحة فيروس كورونا، مع التركيز على المناطق المكتظة بالسكان”.

فيما أكد عضو منظمة الصحة العالميَّة في العراق الدكتور عدنان نوار ، “ان الأرقام المعلنة لأعداد الاصابات في العراق حقيقيَّة 100 بالمئة وبعيدة عن التزوير” ، مبينا :” ان هذه الارقام تتم متابعتها ومراقبتها من قبل منظمة الصحة العالميَّة، وسفير الأمم المتحدة، ممثل منظمة الصحة العالميَّة الدكتور أدهم رشاد إسماعيل وهو عضو في لجنة الأمر الديواني55».

ع د