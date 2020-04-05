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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 10:33 ص

التخطيط تتحدث عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين

التخطيط

قال  المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي :” ان لجنة معالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية على المواطنين بسبب تفشي جائحة كورونا تواصل عملها ، حيث عقدت اجتماعها الاول الخميس الماضي وخرجت بمجموعة من المقترحات والتوصيات”.
واوضح الهنداوي “ان ابرز التوصيات تقديم منحة مالية طارئة للذين تضرروا من الظروف الراهنة، واطلاق الاعفاءات الخاصة باستيراد المواد الغذائية لتأمين السلة الغذائية للمواطنين، وكذلك دعم القطاع الزراعي من خلال اعفاء الفلاحين والمزارعين من جميع الفوائد والقروض والمستحقات المترتبة بذممهم لدى الحكومة”.
واضاف من التوصيات ايضا اعفاء المواطنين من اجور الماء والكهرباء والخدمات الاخرى، وكذلك تأمين مفردات البطاقة التموينية” ، لافتا الى ان هذه التوصيات ستتم مناقشتها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة لمكافحة جائحة كورونا التي ستعقد اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبشأن المنحة الطارئة قال الهنداوي:” ان اللجنة العليا برئاسة عبد المهدي ستناقش في اجتماعها اليوم آلية توزيع المنحة وتحديد الفئات المشمولة وكذلك تحديد المبلغ”.

ع د

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