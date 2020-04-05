التعليم العالي تنفي تاجيل او الغاء العام الدراسي الحالي





نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاجيل او الغاء العام الدراسي الحالي.



وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان ان : أستمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الازمة الصحية، قد تدفع الوزارة إلى تمديد العام الدراسي من خلال الغاء العطلة الصيفية.



واضاف: أن الوزارة ليس لديها اي نية لتأجيل او الغاء العام الدراسي، بل أنها ماضية على اكماله من خلال تقديم المواد الدراسية للطلبة عبر المنصات الالكترونية.



وتابع العربي : أن وزارة التعليم العالي تنتظر نهاية ازمة فيروس كورونا بالبلاد، لتدعو طلبتها لاستئناف الدوام واجراء الامتحانات واكمال العام الدراسي يكافة تفاصيله.



ف.ا