الكتل السنية: التصويت للزرفي يخرج السلطة من يد قيادات فشلت في إدارة البلاد

أكدت الكتل السنيّة في مجلس النوّاب عزمها التصويت على حكومة عدنان الزرفي، وعدّت تكليفه فرصة تاريخية للتخلص من قيادات فشلت في إدارة العراق، ودعت القوى الشيعية إلى إنهاء حالة الصراع والامتثال إلى السياقات الدستورية”.

وقال القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا، ان اعلان رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي تقديم البرنامج الحكومي، وطلبه تحديد جلسة التصويت على مرشحي الوزارات دليل عزمه المضي في مهمته”.

وأضاف الملا “ان الكتل السنيّة ستصوّت للزرفي كونه يمثل خياراً وطنياً ودستورياً، وتسلمه مهمة رئاسة الوزراء يشكّل منعرجاً تاريخياً بخروج السلطة من قيادات الصف الأول التي فشلت في ادارة البلاد”.

وأشار، إلى “أن تحالف القوى يؤمن بضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة عراقيا صرفا ، ويؤيّد أن تكون لدينا علاقات متوازنة مع جميع الدول، وفي مقدمتها إيران، بما يحفظ السيادة الوطنية، والابتعاد عن سياسة المحاور “.

فيما نقلت الصباح الجديد قول القيادي في جبهة الانقاذ والتمنية كامل الغريري “أن الزرفي ظهر من خلال تجربته النيابية أنه بعيد عن المحاور الدولية والتدخل الاقليمي”.

واضاف الغريري “ان دعمنا لرئيس الوزراء المكلّف ليس نكاية بالكتل الشيعية كما يتصور البعض، انما لما يتمتع به من مواصفات تمكنه من ادارة البلد في هذه المرحلة الحساسة”، لافتا الى ” ان حالة الصراع بين الكتل الشيعية على المنصب يجب ان تنتهي، ويسلم الجميع للسياقات الدستورية التي أوجدت لنا مكلّفاً ينبغي مساندته”.