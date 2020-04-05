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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 نيسان 2020 10:28 ص

الزرفي يؤكد المباشرة بالتحضير للانتخابات فور نيل حكومته ثقة البرلمان

عدنان الزرفي

اكد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، المباشرة بالتحضير للانتخابات المرتقبة فور نيل حكومته ثقة البرلمان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان صحفي :" ان الزرفي التقى، رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وجرت خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق وعمل بعثة الامم المتحدة وخططها المستقبلية ودعمها للانتخابات المبكرة ومساعدتها في اجراء انتخابات نزيهة تم تحديد سنة لاجرائها في البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس النواب.

ونقل البيان قول الزرفي :" ان العراق يمر بتحديات كبيرة ووضعنا الخطط اللازمة لتجاوز العديد من هذه التحديات التي كانت من اوليوات منهاجنا ، بضمنها المباشرة بالتحضير للانتخابات المرتقبة فور نيل حكومتنا  ثقة البرلمان "،مشددا على اهمية مساعدة البعثة الاممية والمجتمع الدولي للعراق خلال المدة المقبلة.

ف.ا
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أخر تعديل: الأحد، 05 نيسان 2020 10:43 ص
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