عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال ازمة كورونا وارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة





حذر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي من محاولات إستغلال ازمة كورونا وارباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومضللة ، داعيا الى تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم وكفاءاتهم واستمرار التصدي والتوعية من اجل تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع



وأكد عبد المهدي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الامن الوطني ان : العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي لفايروس كورونا وان وضعنا الصحي وحظر التجوال جيدان بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها ، رغم مايواجهه العراق من ظروف سياسية وتحديات ارهابية واقتصادية وتراجع اسعار النفط، وإن المتابعة مستمرة والاصابات والوفيات لايمكن اخفاؤها.



واشاد بتكاتف العراقيين في هذه الأزمة وبدور القوات الأمنية في الوقت الذي تقدم فيه كل يوم شهداء وجرحى خلال تصديها المستمر للارهاب واحباط تعرضاته ، وبجهود وزارة الصحة وملاكاتها ، اضافة الى اجراءات الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول اوربا وتلبية متطلبات استقبالهم.



ف.ا