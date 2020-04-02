الصين تبدأ شراء النفط للتخزين بعد انهيار أسعاره

قالت مصادر مطلعة إن الصين بدأت شراء كميات إضافية من النفط الخام لتخزين احتياطي الطوارئ، في ظل انهيار أسعار الخام في الأسواق العالمية.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تستفيد من انخفاض أسعار النفط 60% في العام الجاري لتكوين مخزون ضخم بكلفة منخفضة، في حين لا تعلن الصين أي بيانات عن مخزوناتها من النفط الخام.



وحسب المصادر التي طلبت حجب هويتها لسرية الأمر، فإن الحكومة الصينية طالبت المؤسسات المعنية بتنسيق جهودها بسرعة لملء المستودعات، واستخدام الأدوات المالية المختلفة، مثل سوق الخيارات للاستفادة من الأسعار المنخفضة.



وأضافت المصادر أن الصين قد تستخدم السعات التخزينية الخاصة، لتخزين النفط الخام الرخيص إلى جانب مستودعات الدولة وتشجيع الشركات على ملء مستودعاتها بالخام.



وأشارت بلومبرغ إلى أن الهدف الأصلي لاحتياطي النفط الصيني، هو توفير كميات كافية لتغطية استهلاك 90 يوماً، لكن الصين قد ترفع الكميات لاستهلاك 180 يوماً باستخدام الاحتياطيات التجارية، نتيجة انخفاض الأسعار.



كما أشارت المصادر إلى أن الصين تعتزم إعلان المجموعة الرابعة من مواقع التخزين الاستراتيجية للنفط الخام، الذي يحقق فائدة مزدوجة الأولى توفير مساحة إضافية لزيادة احتياطي النفط في الصين، والثانية للتحفيز الاقتصادي لتوفير فرص عمل في قطاع التشييد في إطار جهود تعافي الاقتصاد الصيني، من تداعيات أزمة فيروس كورونا .