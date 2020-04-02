الكويت: حزمة تحفيزية للبنوك لمواجهة تداعيات كورونا

كشف بنك الكويت المركزي اليوم الخميس حزمة تحفيزية رقابية للبنوك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .



وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، في بيان صحافي اليوم الخميس، إن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك شملت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.



وأضاف أنه حرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خُفضت أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75% إلى 25 %، لاحتساب نسبة كفاية رأس المال، لتحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام.



وأكد أن حزمة الإجراءات التي يطبقها بنك الكويت المركزي تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.