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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 02:30 م

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي الإيرانية تنسف جهود السلام

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اتهمت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، ميليشيا الحوثي، بأنها تقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" بأن وزير الخارجية محمد الحضرمي بحث في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، بما في ذلك دعوة أمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وقال الحضرمي، إن "ميليشيا الحوثي غير مستعدة للسلام، وأثبتت ذلك بردها على المبادرة الأممية بتصعيد غير مبرر، وتكثيف استهداف المدنيين في محافظات مأرب والجوف والحديدة والأراضي السعودية".

وتابع: "هذه الممارسات المدانة تقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن".

وجدد ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحمل الحضرمي "ميليشيا الحوثي تبعات فشل اتفاق الحديدة وتقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق المحافظة، وما سيترتب على ذلك من إجراءات في ظل تصعيد الحوثيين المستمر في الجبهات الأخرى".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد دعا لعقد اجتماع عاجل للأطراف اليمنية، لبحث وقف شامل لإطلاق النار من أجل التفرغ لمواجهة كورونا.
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