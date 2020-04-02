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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 02:27 م

مقتل 11 امرأة بعنف الرجال في الحجر الصحي بسبب كورونا في الأرجنتين

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عثرت السلطات الأرجنتينية على جثة امرأة 30 عاماً، في شوارع بلدة تيغري ببوينوس آيرس، حسب ما أفادت مصادر رسمية ، لتصبح الضحية الـ11 للعنف الذكوري في الحجر الصحي بسبب وباء فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر احتجاز رجل 32 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

ومنذ أن أصدرت الحكومة الأرجنتينية قرارا بالعزل الاجتماعي الإجباري في 20 مارس (آذار) الماضي، قُتلت 11 امرأة بالعنف الذكوري، وفقًا للجمعية النسائية Mumala.

وأوضحت الجمعية أنه عثر على الضحية نصف عارية يوم الثلاثاء، ووفقاً للتقرير الأولي لتشريح الجثة، فإن القتيلة اغتُصبت وخُنقت وأُعدمت.

وأظهرت كاميرات مراقبة بلدية المنطقة، الضحية والمتهم يسيران جنباً إلى جنب في الشارع ليلاً، وسمحت هذه التسجيلات للسلطات باعتقال المشتبه فيه.

ووفقا لبيانات المنظمة النسائية، قتلت 11 إمرأة على صلة بهذا النوع من الجرائم منذ 20 مارس (آذار) الماضي، تاريخ تطبيق العزل الاجتماعي الإلزامي في الأرجنتين.

وسجلت الأرجنتين 284 جريمة قتل لنساء بسبب العنف الذكوري في 2019، وحوالي 70 جريمة منذ بداية 2020.
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