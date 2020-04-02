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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 02:11 م

اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا "حتى إشعار آخر"

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عقب اجتماع الأربعاء، إنه قرر تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا.

كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو، ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة كأس أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل أسابيع تأجيل نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، إلى أجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن كان مقررا في نهاية يونيو.
 
ويقرب القرار من احتمالية إلغاء البطولة تماما، خاصة مع تفاقم أزمة كورونا، التي أجبرت منافسات كرة القدم على التوقف بشكل كامل حول العالم.


وقرر (يويفا) إيقاف بطولة دوري الأبطال في دور الـ16، ومثله بطولة يوروبا ليغ، مما يعني أن هناك 17 مباراة متبقية في دوري الأبطال قبل النهاية.


وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق تأجيل بطولة كأس أوروبا "يورو 2020" عام كامل، إلى صيف 2021.

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