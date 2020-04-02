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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 02:03 م

كورونا يطيح بأعرق بطولة للتنس في العالم

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ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس، التي كان من المقرر انطلاقها أواخر يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون، الأربعاء.

وأعلن نادي عموم إنجلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، أنه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي توصف بأنها الأعرق في العالم، وتقام على ملاعب عشبية: "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد.
وقال البيان إن النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 يونيو و11 يوليو 2021.
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