بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 نيسان 2020
آخر الأخبار
وفاة جنرال في الحرس الثوري الإيراني بعد اصايته بكورونا خلية الأزمة تنفي تمديد حظر التجوال الى 19 نيسان وتؤكد ان ما شيع مجرد تكهنات متناسيا ميليشيات بلاده في العراق... ظريف: إيران ليس لها وكلاء بل أصدقاء تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في اربيل عضو بلجنة الاتصالات النيابية تدعو الى توفير الانترنت مجانا والتوقف عن تهريب السعات المستمر الزراعة تدرس اضافة اربعة ملايين دونم الى الرقعة الزراعية كيف ينظر الدولي علاء عبد الزهرة الى اكمال الموسم الكروي ؟ محافظة ديالى تطلق خطة لتلافي " ازمة غذائية " في مناطقها الفقيرة المالية النيابية : تقليل رواتب الموظفين لم يطرح .. حتى الان ! نائبة : الحلبوسي خان الدستور واهدر المال العام
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 نيسان 2020 01:49 م

"كورونا و الأموال".. أزمتان تواجهان "البريميرليغ"

1-1329112
في وقت لا تبدو فيه بشائر واضحة لاستئناف المسابقات، أخفقت محادثات بين مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم واتحاد اللاعبين المحترفين بشأن خفض محتمل للرواتب، أو تأجيلها، إثر توقف النشاط من جراء تفشي فيروس كورونا في التوصل إلى اتفاق.

وناقش ممثلون بارزون عن اتحاد اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز وروابط مسابقات الدوري الأدنى درجة، الأربعاء، العديد من القضايا بشأن تداعيات الوباء، وقالوا إنهم سيواصلون المحادثات.

وتسبب قرار توتنهام هوتسبير بتخفيض رواتب 550 من عامليه، غير اللاعبين، بنسبة 20 بالمئة بسبب آثار فيروس كورونا في مزيد من الضغوط على لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل تخفيض أجورهم أو تأجيلها.

ويجري اتحاد اللاعبين المحترفين محادثات مع رابطة الدوري الممتاز بشأن أفضل طريقة للتعامل مع الإيقاف الحالي للمباريات، لكن تحركات بعض الأندية من أجل استغلال خطة الحكومة لمنح إجازات من دون راتب أثارت انتقادات حادة.

وقال المسؤولون في بيان مشترك "لم يتم التوصل إلى قرار اليوم، وستستمر المناقشات خلال الـ48 ساعة المقبلة لحل العديد من القضايا البارزة، ومن بينها رواتب اللاعبين واستئناف موسم 2019-2020".

وذكرت تقارير صحفية، الأربعاء أن اتحاد اللاعبين المحترفين بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني لأعضائه يحثهم على عدم توقيع أي اتفاق مع أنديتهم بشأن خفض الرواتب أو تأجيلها دون استشارة الاتحاد.

ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين التعليق ردا على طلب من رويترز.

وبينما يرغب اتحاد اللاعبين في الوصول إلى اتفاق جماعي قال نادي بورنموث، الأربعاء، إنه منح موظفيه إجازة بينما تطوع مسؤولون كبار ومدربون لتخفيض أجورهم للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لأزمة فيروس كورونا على النادي الواقع على الساحل الجنوبي.

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل، على الأقل، بسبب الجائحة وتعرضت أندية في كافة أنحاء البلاد لخسائر ضخمة في إيرادات تذاكر المباريات.

وأعطى نيوكاسل يونايتد موظفيه غير اللاعبين إجازة، وطلب منهم الاشتراك في خطة، للاحتفاظ بالوظائف وضعتها الحكومة حديثا بسبب فيروس كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1-1329111

مقتل 11 امرأة بعنف الرجال في الحجر الصحي بسبب كورونا في الأرجنتين 02 نيسان 2020 02:27 م

1-1329116

اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا "حتى إشعار آخر" 02 نيسان 2020 02:11 م

1-1329111

كورونا يطيح بأعرق بطولة للتنس في العالم 02 نيسان 2020 02:03 م

1-1329111

ريال مدريد "صامد" في وجه كورونا.. ونجومه "في أمان" 01 نيسان 2020 02:04 م

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الاتحاد الأوروبي يحذر باريس سان جيرمان بسبب هالاند 01 نيسان 2020 12:57 م

1-1329112

6 أشهر و102 عام.. أصغر وأكبر الناجيين من فيروس كورونا 01 نيسان 2020 11:48 ص

1-1329111

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الوسط الرياضي العراقي 01 نيسان 2020 11:20 ص

الفيفا

فيفا يخطط لإنشاء صندوق عالمي لمساعدة كرة القدم بسبب كورونا 01 نيسان 2020 07:27 ص

التعليقات